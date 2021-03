Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Montag, 22.03.2021, hebelten zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr bislang Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Saarstraße in Bad Bergzabern auf. Neben einem geringen Bargeldbetrag erbeuteten die Täter auch Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-3002 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

