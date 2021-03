Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallstatistik 2020: deutlicher Rückgang der Gesamtunfallzahlen

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Auch in der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Landau im Jahr 2020 machen sich die Auswirkungen der Coronapandemie bemerkbar. 2956 Unfälle ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Jahr 2020: 464 weniger als im Jahr zuvor. Eine Betrachtung der Unfallzahlen im Jahresverlauf macht den Einfluss der Pandemie und der damit verbundenen reduzierten Mobilität deutlich sichtbar. Alle Zahlen und Fakten rund um die Unfallentwicklung, auch in Bezug auf weitere Aspekte wie Unfallursachen und Risikogruppen, sowie die Verkehrsunfallbekämpfung können Sie in der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Landau nachlesen. Diese ist ab heute über die Internetseite der Polizeiinspektion Landau oder den beigefügten Link abrufbar: https://s.rlp.de/FiXDV

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell