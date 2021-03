Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Mofafahrer ohne Führerschein aber mit Alkohol und Drogen

Bellheim (ots)

Am Samstagmittag wurden ein 29-jähriger - und ein 38-jähriger Mofafahrer in der Hauptstraße in Bellheim kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass beide Mofas deutlich schneller als erlaubt fuhren. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnten die beiden Mofafahrer nicht vorweisen. Weiterhin konnten die Beamten bei beiden Mofafahrern Alkoholgeruch wahrnehmen und betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten feststellen. Zudem führte der 29-jährige Mofafahrer eine geringe Menge Marihuana mit sich. Beiden Mofafahrern wurde eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

