Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Streit endet ohne Führerschein

Schweighofen (ots)

Am 20.03.2021 gegen 08:30 kam es in Schweighofen zu Streitigkeiten. Beim Eintreffen der Polizeistreife entschied sich ein 26-jähriger Mann den Streit umgehend beizulegen und die Flucht zu Fuß anzutreten. Er konnte nach kurzer Verfolgung in den angrenzenden Weinbergen gestellt werden. Es war auch schnell klar warum der Mann fliehen wollte. Der 26-Jährige ist nämlich betrunken mit seinem Auto nach Schweighofen gefahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell