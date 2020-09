Polizei Gütersloh

POL-GT: Fünf Männer vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Zuge des Ermittlungsverfahrens, in welchem die Polizei Gütersloh im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld seit Freitag (18.09.) ermittelt, ist es am Freitagmorgen (25.09.) zu Durchsuchungsmaßnahmen an vier Wohnungen in Gütersloh gekommen.

In den Wohnungen konnten zunächst keine Personen angetroffen werden. Angaben zu sichergestellten Gegenständen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Im Zuge der erhöhten polizeilichen Präsenz, wurde am Freitagvormittag eine Gruppe von ca. 20 Personen in Verl an der Straße Alter Schulhof angetroffen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass innerhalb der Gruppe fünf Männer waren, welche möglicherweise in Zusammenhang mit den Vorkommnissen am Freitagabend an der Luise-Hensel Straße in Gütersloh stehen. Diese Männer im Alter von 25, 28, 34, 41 und 67 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Alle wohnen in Gütersloh.

Zudem wurden in den Pkw der Personen verschiedene Gegenstände, welche geeignet sind als Schlagwerkzeug eingesetzt zu werden, aufgefunden und sichergestellt. Über die Pkw hinaus, wurde zudem ein weiterer Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines der vorläufig festgenommenen Männer erwirkt. Angaben zu aufgefundenen Gegenständen können derzeit nicht gemacht werden.

Nach einer kriminalpolizeilichen Vernehmung wurden die Männer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

