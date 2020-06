Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Essen (Oldbg.) - Diebstahl eines Kennzeichens eines E-Scooters

Zwischen Sonntag, 31. Mai 2020, 16.00 Uhr und Mittwoch, 03. Juni 2020, 07.20 Uhr kam es an einem Betriebsgelände am Calhorner Kirchweg zum Diebstahl eines Versicherungskennzeichens. Das Kennzeichen 340-NGF in schwarzer Schrift gehörte zu einem E-Scooter, der bei einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Lastrup - Lkw in Brand geraten

Am Donnerstag, 04. Juni 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Lkw in der Vlämischen Straße im Rahmen von Beladearbeiten in Brand. Die Feuerwehr Lastrup rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus und konnte verhindern, dass das Feuer das Fahrzeug vollständig zerstörte. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer sein.

Essen (Oldbg.) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 04. Juni 2020, wurde um 12.15 Uhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) auf der Ahauser Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

