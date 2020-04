Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Fahranfängerin von Sonne geblendet 29.4.20, 19 Uhr

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Weil eine junge Autofahrerin von der Sonne geblendet worden ist, kam sie in einer Nebenstraße auf dem Lindenhof zu weitnach links und streifte dort ein entgegen kommendes Auto. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Die 18-jährige Fahranfängerin fuhr mit ihrem Fiat am Mittwochabend in der Von-Gunzert-Straße in Richtung Fluorner Straße, wo sie im Kurvenbereich auf den entgegenkommenden Ford eines 66-Jährigen traf. Beide Autos wurden bei der heftigen Kollision auf der linken Seite stark beschädigt. Sie mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, der Ford-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

