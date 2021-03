Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Sportheim

Venningen (ots)

In der Nacht vom 19.03.2021 auf den 20.03.2021 versuchten Unbekannte in das Sportheim in Venningen einzubrechen. Die Täter versuchten eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

