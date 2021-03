Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Kollision mit Dachs

Der Dachs, der größte Vertreter der Marderfamilie, ist besonders in der Dämmerung und der Nacht aktiv. Auf der Suche nach Futter überqueren die Tiere gelegentlich auch vielbefahrene Straßen. So auch gestern Abend (22.03.2021, 20.22 Uhr) in der Nähe der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost" auf der A65. Ein 53 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Hinweis der Polizei: Der Zusammenstoß mit einem Dachs ist ein Wildunfall, der der Polizei oder dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten gemeldet werden muss.

