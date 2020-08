Polizei Dortmund

POL-DO: Ruhestörung - Polizei löst private Geburtagsfeier auf

Dortmund (ots)

Lfd.-Nr.: 0926 Trotz der Beachtung der Coronaschutzverordnung musste die Dortmunder Polizei am 30.08.2020, gegen 01:00 Uhr, eine private Geburtstagsfeier im Ortsteil Deusen beenden. 150 Personen hatten sich hier auf einem alten, umzäunten Lagerplatz in einem Industriegebiet in der Straße Sudkamp 6 getroffen, um mehrere runde Geburtstage gleichzeitig zu feiern. Laut eigenen Angaben hatten sich die Veranstalter vorher bei der Stadt Dortmund nach den, für eine solche Feier gültigen Regeln der Coronaschutzverordnung erkundigt und sogar ein Hygienekonzept erstellt. Dennoch beendete die Dortmunder Polizei die Veranstaltung um 01:00 Uhr, da aufgrund der Geräuschkulisse vermehrt Beschwerdeanrufe bei der Einsatzleitstelle eingingen und alle Appelle zur Ruhe vor Ort nichts nutzen. Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung verhielten sich kooperativ und verließen friedlich das Gelände.

