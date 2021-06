Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Parfümerie - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14./15.06.2021 - Mölln

In der Zeit vom 14.06.2021, 18.00 Uhr bis zum 15.06.2021, 09.00 Uhr, kam es in der Möllner Innenstadt zu einem versuchten Einbruch in eine Parfümerie.

Bislang unbekannte Täter versuchten durch gewaltsames Einwirkung auf die Fensterfront in den Verkaufsraum zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht, trotzdem verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen für den versuchten Einbruch. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Tatzeittraum in der Hauptstraße in Mölln verdächtige Personen aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell