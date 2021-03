Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann beißt DB-Mitarbeiter in den Arm- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 16.03.2021 gegen 00.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann am Bahnhof Altona fest.

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei soll der 35-Jährige zuvor grundlos einen Mann am Bahnhof massiv belästigt und anschließend angespuckt haben. Danach entfernte sich der Geschädigte vom Ereignisort und informierte zwei DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter über den Vorfall. Der Beschuldigte hatte den Geschädigten verfolgt und ging umgehend auch die DB-Mitarbeiter an. Es entstand ein handfestes Gerangel zwischen den Beteiligten; im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte einen Sicherheitsdienstmitarbeiter (m.31) in den Arm gebissen haben.

Zwischenzeitlich alarmierte Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten fest und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier im Bahnhof. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab zwei Haftbefehle gegen den Verurteilten. Der Gesuchte hatte sich einer Ladung zum Strafantritt bislang nicht gestellt und hat insgesamt noch eine Freiheitsstrafe von 158 Tagen wegen Körperverletzung und Betäubungsmittel-Delikte zu verbüßen.

Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige der Haftanstalt zugeführt. Gegen den Mann leiteten Bundespolizisten ein Strafverfahren (Verdacht Körperverletzung) ein. Der gebissene DB-Mitarbeiter lehnte eine RTW-Versorgung vor Ort ab.

