POL-DO: Sachbeschädigungen auf zwei Friedhöfen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschädigten am Freitag (19.2.2021), wie bereits berichtet, auf einem Friedhof in Dortmund-Berghofen 60 Gräber.

Ein Zeuge informierte die Polizei über weitere Sachbeschädigungen an 30 Gräbern auf dem evangelischen Friedhof Am Oelpfad in Dortmund-Hörde. Die Gräber auf dem Friedhof in Hörde müssen in der Nacht zu Samstag (20.2.29021) beschädigt worden sein.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4843971

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

