Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet mehrere E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den ersten "erwischte" es gegen 16:20 Uhr in der Wilhelmstraße. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Er musste zur Blutabnahme mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen 17:20 Uhr hatten es die Beamten dann in der Ländelstraße mit einem weiteren "berauschten" E-Scooter-Fahrer zu tun. Weil er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, musste auch er eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt auf dem E-Scooter untersagt. In der Burgstraße wurde gegen 18 Uhr ein Fahrer eines E-Scooters von den Beamten angehalten. Während der Kontrolle gab der 16-Jährige Cannabis konsumiert zu haben. Auch er musste eine Blutabnahme über sich ergehen lassen. Keine zehn Minuten später hielt eine weitere Streife einen E-Scooter-Fahrer am Barbarossaring an. Weil er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend wurde er der US-Militärpolizei übergeben. |elz

