Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 5. August

Lingen (ots)

Am 5. August findet der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße in Lingen einfinden. Gegen 18 Uhr stellt Jörg Dommershausen vom "rehamanagement-Nord" seine Arbeit in Begleitung eines Verkehrsunfallopfers vor. Wer einen schweren Unfall hatte, hat genug damit zu tun, wieder gesund zu werden. Doch leider muss sich der Betroffene in der Regel mit vielen anderen Dingen auseinandersetzen, die ihn und seine Angehörigen oftmals überfordern: Was ist zu tun, wenn der Kranke seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und seinen Alltag komplett umstellen muss? Wie ist das zu organisieren? Und wie geht man mit dem häufig damit verbundenen Verlust der sozialen Stellung und dem Schwinden des Selbstbewusstseins um? Bei diesen Fragen helfen die Zahlungen der Versicherung bestenfalls in materieller Hinsicht weiter. Für alles Weitere, so Jörg Dommershausen, ist die professionell und individuell begleitende Hilfe durch ein zuverlässiges Reha-Management unabdingbar. Wie gewohnt, sorgt die Verkehrswacht Lingen für warme und kalte Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen.

