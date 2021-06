Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Bei dem Versuch mit seinem Fahrrad an der Österwieher Straße von der Fahrbahn auf den Radweg zu fahren, stürzte ein 46-jähriger Verler am Samstagabend (19.06., 22.51 Uhr). Der Verler zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Da in der Atemluft des Verunfallten Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zum Unfallzeitpunkt trug der 46-Jährige keinen Schutzhelm. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

