Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-Jähriger am Boden liegend getreten - Tatverdächtiger flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (20.06., 00.15 Uhr) ereignete sich zwischen einem 38-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Mann ein lautstarker Streit. In der Folge schlug der Unbekannte vor einem Hotel an der Kökerstraße/ Eickhoffstraße auf den 28-jährigen Gütersloher ein. Zeugen berichteten ebenfalls, dass der Unbekannte auch noch auf seinen Kontrahenten eintrat, als dieser am Boden lag. Anschließend rannte der Unbekannte in Richtung ZOB davon. Der augenscheinlich alkoholisierte 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 170 cm groß. Er trug einen im Kinnbereich längeren Bart, und zum Tatzeitpunkt eine weiße Baseballkappe, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell