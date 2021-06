Polizei Gütersloh

POL-GT: Kleidungsfund am Buxelsee - Zeugenaufruf mit Lichtbildern der Kleidung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Wie bereits veröffentlicht, wurde die Polizei Gütersloh am Sonntag (20.06.) über einen ungewöhnlichen Kleidungsfund am Ufer des Buxelsees informiert. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4946911

Die Kleidung konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser in einer hilflosen Lage im See befindet. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos und werden am Montag fortgeführt.

Bei der Kleidung handelt es sich um schwarze Lederschuhe der Marke Lloyd (Größe 44,5), ein weiß grundiertes T-Shirt mit dem Aufdruck "Batman/ Superman" und eine schwarze, vermutlich eigenständig gekürzte Jeanshose mit auffälligen dunkelgrauen Nähten.

Die Polizei Gütersloh sucht weiterhin Zeugen und Hinweise, welche zu dem Träger der Kleidung führen. Angaben dazu nimmt die Polizei 24/7 unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

