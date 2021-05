Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Rose und Porzellanhund sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.5.2021 stellte ein Anwohner gegen 19.10 Uhr fest, dass ein Fremder Blumen aus einem Vorgarten an der Lortzingstraße in Warendorf ausgrub und informierte die Polizei. Polizisten überprüften den alkoholisierten 18-jährigen Warendorfer und fanden in einer Plastiktragetasche vier Pflanzen, einen Rosenstrauch sowie einen circa 30 Zentimeter großen Porzellanhund. Während die vier Pflanzen der Besitzerin ausgehändigt werden konnten, stellten die Beamten den Strauch und die Figur sicher. Der oder die Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

