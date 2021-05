Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzerin eines Damenhollandfahrrads gesucht

Am Samstagmittag (22.5.2021) gab ein bisher unbekannter Mann ein türkis-farbenes Damenhollandrad der Marke Excelsior an einem Spielwarengeschäft auf der Weststraße in Ahlen ab. Der Unbekannte gab an, dass er das Fahrrad gefunden habe. Nähere Angaben machte er nicht. Ermittlungen bei einem Ahlener Fahrradgeschäfts waren erfolglos. Auch konnte das Damenhollandfahrrad bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Auf dem Gepäckträger ist ein schwarzer Fahrradkorb angebracht. Der Sattel sowie die Lenkergriffe sind braun und die Bereifung weiß. Wer kennt dieses Fahrrad und die Besitzerin? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell