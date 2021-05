Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Betrunken Fahrrad gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.5.2021, 20.30 Uhr fuhr ein Hoetmarer betrunken auf der L 547 von Freckenhorst in Richtung Hoetmar. Eine Autofahrerin informierte die Polizei über den Fahrradfahrer, der sehr unsicher und mehrfach auf die Gegenfahrbahn fuhr. Dieser musste ausweichen, damit es zu keinem Unfall kam. Die Beamten fanden den 42-Jährigen an einer Bushaltestelle. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests ließen sie dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren ein.

