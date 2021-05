Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter belästigte Jugendliche - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.5.2021 belästigte ein Unbekannter gegen 13.00 Uhr eine Jugendliche vor einem Discounter an der Rottmannstraße in Ahlen. Der Mann fasste der Jugendlichen an die Brust und in den Intimbereich. Erst nach mehrfacher Aufforderung aufzuhören ließ der Unbekannte von ihr ab und entfernte sich in Richtung Hansaplatz. Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,66 Meter bis 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare und ein südländisches Aussehen, trug eine blaue Jeanshose und hatte ein Fahrrad bei sich. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

