POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Sachbeschädigung im Waldstück am Heimathaus

Neuenkirchen b. BramscheNeuenkirchen b. Bramsche (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte in dem Wald hinter dem Heimathaus an der Von-Galen-Straße ihr Unwesen getrieben. Die Täter begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in das Waldstück, wo sie zwei Hinweisschilder und zwei Nistkästen mutwillig beschädigten. Der Wald gehört der katholischen Kirchengemeinde und wird vorrangig vom angrenzenden Kindergarten sowie der Kinderkrippe genutzt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau. Telefon: 05901-961480.

