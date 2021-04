Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.04.2021 - 16-jährige Chiara V. wohlauf

Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit Mittwoch, 7.April 2021 vermisste 16-jährige Chiara V. konnte am Dienstagabend wohlbehalten in Frankfurt am Main angetroffen werden. Warum die Jugendliche die Jugendeinrichtung verließ, ist derzeit nicht bekannt. Der entscheidende Hinweis, der zum Auffinden der Jugendlichen führte, kam letztendlich über die sozialen Medien. Die Eltern der 16-Jährigen sowie die Polizei baten die Öffentlichkeit, kurz nach Bekanntwerden des Verschwindens der Jugendlichen, um deren Mithilfe.

Die Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus Ihrem Bestand zu nehmen.

