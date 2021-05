Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Roller brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.5.2021 stellten Polizisten während der Streife gegen 3.50 Uhr einen brennenden Roller auf dem Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh fest. Die Beamten informierten die Feuerwehr, die das Fahrzeug löschte. Der Roller wurde sichergestellt. Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

