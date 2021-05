Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel:Mädchen belästigt, Körperverletzung und Einbruch; Bad Fallingbostel: Rucksack und Handy entwendet; Walsrode: Brand in Wohnung; Bispingen:Diebstahl aus Containerauflieger

Heidekreis (ots)

18.05./Körperverletzung und Einbruch

Bad Fallingbostel: Ein 23jähriger Fallingbosteler trieb gestern, ab 16:40 Uhr, auf dem Sebastian Kneipp-Platz sein Unwesen. Nachdem er sich zunächst vier 11 bis 13jährigen Mädchen näherte und diese unsittlich berührte forderte er kurz darauf von einem 17jährigen dessen Geld und Handy, was er nicht bekam. Daraufhin verletzte er diesen leicht im Gesicht. Die Mädchen alarmierten währenddesssen die Polizei. Auf der Flucht vor der eintreffenden Polizeistreife brach er durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße ein. Er durchsuchte die Wohnung und wechselte dort auch seine Kleidung. Im Haus wurde er von der rückkehrenden Bewohnerin festgestellt und konnte dort von der Polizei schließlich gegen 18.50 Uhr festgenommen werden. Aus dem Polizeigewahrsam wurde er am Mittwochmorgen wieder entlassen. Den Mann erwarten nun wegen seiner Taten mehrere Strafanzeigen.

17.05./Rucksack und Handy entwendet

Bad Fallingbostel: Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein Dieb in der Düshorner Straße aus und entwendete aus einem unverschlossen abgestellten PKW einen darin befindlichen Rucksack sowie ein Mobiltelefon.

18.05./Brand in Wohnung

Walsrode: Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Schubertstraße rückten alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gestern gegen 10:40 Uhr aus. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache gerieten im Schlafzimmer der Wohnung Kleidungsstücke in Brand, wodurch das gesamte Zimmer beschädigt wurde. Die 71jährige Bewohnerin sowie eine 47jährige Nachbarin versuchten das Feuer zu ersticken und Teile der brennenden Kleidung auf den Balkon zu Verbringen. Hierdurch konnte schlimmeres verhindert werden, jedoch erlitt die Helferin eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde dem Krankenhaus Walsrode zugeführt. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

18.05./ Diebstahl aus Containerauflieger Bispingen: In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde auf einem Rastplatz an der A 7 bei Bispingen insgesamt drei abgestellte LKW mit Conatineraufliegern durch Unbekannte Täter aufgebrochen. Aus einem Container wurden dabei mehrere Kartons mit Kaffeemaschinen im Gesamtwert von rund 3840 Euro entwendet. Aus den zwei weiteren Containern wurde nichts entwendet.

