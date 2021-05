Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

Schneverdingen: Tötungsdelikt in Bispingen - Kinderleiche aufgefunden

Heidkreis (ots)

18.05 / Tötungsdelikt in Bispingen - Kinderleiche aufgefunden

Bispingen / Schneverdingen: Am heutigen Tage wurde im Bereich Schneverdingen an einem Waldweg eine Kinderleiche gefunden. Ob es es sich hierbei um das elfjährige Mädchen handelt, dass seit einem Tötungsgeschehen vom vergangenen Wochenende in Bispingen vermisst wurde, ist noch nicht bekannt. Die Untersuchungen des Leichnams sind noch nicht abgeschlossen.

Wie bereits in der gemeinsamen Presseinformation der Staatsanwaltschaft Lüneburg und der Polizeiinspektion Heidekreis vom 17.05.2021 mitgeteilt, waren am 16.05.2021 in einem Haus in Bispingen zwei Leichen gefunden worden. Es handelte sich dabei um einen vierjährigen Jungen und seine 35-jährige Mutter. Beide wiesen Spuren äußerer Gewaltanwendung auf. Seit dem Geschehen war zudem die elfjährige Tochter der Getöteten vermisst worden.

Noch am Nachmittag des 16.05.2021 war ein dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich hierbei um den 34-jährigen Lebensgefährten der Getöteten. Dieser wurde am gestrigen Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen zweifachen Mordes erließ. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, hat bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen, zu den Todesursachen und den Tatmotiven dauern noch an. Weitere Angaben hierzu werden daher derzeit nicht veröffentlicht.

