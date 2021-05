Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 19. KW 2021

PI Heidekreis (ots)

Soltau

Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Samstagmittag wurde in Soltau der Fahrer eines E-Scooters in der Winsener Straße kontrolliert, weil an dem Elektrokleinstfahrzeug das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Der Fahrzeugführer hatte für sein Gefährt keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Dem 46-jährige Soltauer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Schneverdingen

Betrunken Fahrrad gefahren

Am Samstagnachmittag fielen einer Streifenwagenbesatzung in Schneverdingen zwei augenscheinlich stark betrunkene Radfahrer auf. Die beiden 36- und 56-jährigen Männer aus Schneverdingen fuhren unter Ausnutzung der gesamten Straßenbreite in starken Schlangenlinien und reagierten zunächst nicht auf die gebotenen Haltesignale der Polizeibeamten. Erst in der Feldstraße hielt das Duo an, wobei der jüngere der beiden Radfahrer zu Fall kam. Glücklicher Weise blieb der Sturz für ihn ohne Verletzungsfolge. Eine Überprüfung der Alkoholisierung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille für den jüngeren und 2,98 Promille für den älteren Radfahrer. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen beide Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und beiden eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell