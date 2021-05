POL-HK: Munster: Mit Quad verunfallt; Heidekreis: Anzahl der Vatertags-Einsätze im Rahmen- einige Corona-Verstöße; Walsrode:Beamer aus Schule entwendet; Rethem: Kind angefahren

Polizeiinspektion Heidekreis

Munster: Mit Quad verunfallt; Heidekreis: Anzahl der Vatertags-Einsätze im Rahmen- einige Corona-Verstöße; Walsrode:Beamer aus Schule entwendet; Rethem: Kind angefahren

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.14.05.2021 Nr. 1

13.05./Mit Quad verunfallt

Munster: Ein 27-jähriger Fahrer verunglückte Donnerstag, gegen 21:00Uhr, an der B 209 schwer, nachdem er, auf dem Radweg fahrend, aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

13.05. / Anzahl der "Vatertags-Einsätze" lag im Rahmen - einige Corona-Verstöße Heidekreis: Mehrere Einsätze im Zusammenhang mit dem Vatertag registrierte die Polizei im Heidekreis am Donnerstag. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um feiernde Personengruppen welche auch gegen die geltende Corona-Verordnungen verstießen. Hinzu kamen einige Fälle von Ruhestörungen sowie einer Widerstandshandlung. So wurden in Soltau zwei Ansammlungen von acht und zehn Personen mit Platzverweisen und Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz beendet. Eine weitere ca. 10köpfige Personengruppe konnte sich einer Personalienfestellung durch Flucht entziehen In Munster wurde ebenfalls eine zehn Personen starke Gruppe angetroffen welche die Flucht ergriff. Zwei Heranwachsende konnten gestellt werden. Hierbei zeigte sich ein 22jähriger bei der Kontrolle unkooperativ, beleidigte und bedrohte die Beamten, was nun eine Strafanzeige für ihn zur Folge hat. Weitere ähnlich gelagerte Fälle von feiernden Gruppierungen gab es in einem Fall in Bispingen und Neuenkirchen sowie in zwei Fällen in Schneverdingen. Insgesamt wurden rund 25 Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet.

12.05./ Beamer aus Schule entwendet

Walsrode: Ein Beamer sowie ein Router wurde zwischen Dienstag, 11.05.21, 13 Uhr und Mittwoch, 12.05.21, 13 Uhr, aus zwei Klassenräumen der Berufsschule Walsrode durch unbekannte Diebe entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

12.05./Kind angefahren

Rethem: Ein 4jähriger Junge wurde beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in Rethem, Lange Straße, am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, von einer 82jährigen PKW-Fahrerin übersehen und angefahren. Das Kind erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

