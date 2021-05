Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads (Fotos anbei; Walsrode: Diebe haben es auf Katalysator abgesehen; Munster: Gartenhaus niedergebrannt

Heidekreis (ots)

11.05 / Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads (Fotos anbei)

Schwarmstedt: Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fundrades, das am Abend des 25.04.2021 auf einem Grundstück am "Alter Postweg" aufgefunden wurde. Es handelt sich dabei um ein grünes 28er Herrenrad der Marke Hartje, Modell Blücher mit sieben Gängen und einem grauen Stahlgepäckträger. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

10.05 / Diebe haben es auf Katalysator abgesehen

Walsrode: Unbekannte versuchten am Montag, in der Zeit zwischen 14.20 und 22.30 Uhr mittels Trennschleifer den Katalysator eines geparkten Pkw der Marke BMW zu entfernen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale an der Cordinger Straße. Die Tat misslang. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Bomlitz unter 05161/949630 in Verbindung zu setzen.

10.05 / Gartenhaus niedergebrannt

Munster: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagnachmittag, gegen 17.00 Uhr auf einem Grundstück an der Graf-Spee-Straße zum Brand eines Gartenhauses. Möglicherweise wurde das Feuer durch ein kurz zuvor genutztes Quad ausgelöst, welches im Objekt abgestellt wurde. Das Haus brannte noch vor Eintreffen der Feuerwehr komplett nieder. Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

