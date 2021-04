POL-FR: Denzlingen: Zahlreiche Autos besrüht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht von Ostersonntag auf Montag, 05.04.2021, wurden in der Markgrafenstraße in Denzlingen, mindestens zwölf Fahrzeuge mit weißer und schwarzer Sprühfarbe wahllos besprüht und damit beschädigt. Das Schadensbild erstreckt sich über eine Gesamtlänge von ca. 500 Metern. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft machen können.

