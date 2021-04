Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a.K.: Schwelbrand in Werkstatthalle

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 03.04.2021, gegen 14.05 Uhr, kam es in einer Werkstatthalle im Industriegebiet "Unter Gereuth" in Bahlingen a.K. zu einem Schwelbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren von Bahlingen und Endingen waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 52 Mann vor Ort. Vermutlich war der technischer Defekt eines Elektrogerätes ursächlich für den Schwelbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell