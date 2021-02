Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (10.02.2021) versucht, eine 92-jährige Seniorin in Giebel zu bestehlen. Der Täter gelangte zunächst auf ungeklärte Weise in den Heizungskeller des Mehrfamilienhauses und stellte die Heizung ab. Gegen 14.00 Uhr klingelte er an der Wohnung der Seniorin und gab sich als Heizungsmonteur aus. Er forderte die Frau auf, alle elektronischen Geräte in der Wohnung auszustecken. Die 92-Jährige schöpfte Verdacht und wollte ihre Tochter anrufen, woraufhin der Täter die Wohnung verließ. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Tatverdächtige soll 190 cm groß und schlank gewesen sein. Die Frau beschrieb ihn als Südosteuropäer mit hellbraunen, glatten Haaren. Er war mit einer feinen, hellbraunen, längeren Jacke bekleidet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell