Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag (05.02.2021) bis Mittwoch (10.02.2021) in ein Einfamilienhaus an der Aspenwaldstraße eingebrochen. Die Unbekannten drangen zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 17.00 Uhr am Mittwoch durch das Übersteigen von Mülltonnen über ein Fenster im ersten Stock in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume in allen Etagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

