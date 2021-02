Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (09.02.2021) im Bereich der Prag- und Haldenstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße fest. Darunter hatten zehn Autofahrerinnen und Autofahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. An sechs Fahrzeugen fehlte die notwendige Feinstaubplakette. In drei Fällen missachteten die Autofahrer das Rotlicht der Ampel, vier weitere benutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Die Beamten leiteten gegen die Betroffenen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

