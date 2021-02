Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (06.02.2021) und Montag (08.02.2021) Zutritt zu einer Baustelle an der Calwer Straße verschafft. Die Täter hebelten zwischen 14.00 Uhr am Samstag und 07.00 Uhr am Montag gewaltsam eine Türe auf und gelangten so in einen Pausenraum der Baustelle. Von hier aus versuchten die Täter eine weitere Türe aufzuhebeln, was offenbar misslang. Ob sie etwas stahlen, muss überprüft werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell