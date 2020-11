Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bauerschaft/Brand einer Scheune

Über den Brand einer Scheune in der Bauerschaft in Merfeld wurde die Polizei Coesfeld am Donnerstag (12.11.20) gegen 10 Uhr informiert. Beim Eintreffen konnten die Beamten deutliche Rauchschwaden aus dem Dach des Scheunenanbaus feststellen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Bullen im Stall. Diese konnten unverletzt aus dem Stall getrieben werden. Im Rahmen der Tierrettungsmaßnahmen atmeten zwei Bewohner Rauchgase ein. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wohngebäude entstand kein Schaden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Brand durch Reparaturarbeiten ausgelöst wurde.

