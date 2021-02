Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer beraubt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (09.02.2021) eine Frau in der Ludwigsburger Straße beraubt. Die 28-Jährige stand gegen 19.00 Uhr auf dem Bürgersteig und wollte gerade telefonieren, als der Radfahrer an ihr vorbeifuhr und ihr den braunen Ledergeldbeutel, den sie in der rechten Hand trug, entriss. Er fuhr dann in unbekannte Richtung davon. Im Geldbeutel befanden sich Dokumente und etwa 250 Euro Bargeld. Der Radfahrer soll leicht dunkelhäutig gewesen sein und eine blaue Winterjacke mit Kapuze, eine grüne Wollmütze und eine helle Jeans getragen haben. Er fuhr offenbar auf einem weiß-schwarz-grünem Mountainbike, auf dem die Aufschrift "Sports extra" stand. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

