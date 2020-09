Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Neukloster (ots)

Gestern Morgen verlor eine 75-jährige Frau, die die L 101 in Richtung Neukloster befuhr, die Kontrolle über ihren Pkw. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Die Seniorin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein RTW brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Nach Angaben der Fahrerin war das Abwehren einer Wespe, die sich im Innenraum des Fahrzeuges befand, unfallursächlich.

