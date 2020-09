Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auto überschlägt sich auf der A 20 - zwei Leichtverletzte

Lüdersdorf (ots)

Gestern Morgen, 10:00 Uhr, wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf über einen Verkehrsunfall auf der A 20 informiert. Als die Polizeibeamten den Unfallort kurze Zeit später erreichten, fanden sie einen Opel auf dem Dach liegend in der Nähe der Anschlussstelle Lüdersdorf vor. Nach ersten Erkenntnissen waren der 50-jährige Fahrer und seine 40-jährige Beifahrerin in Richtung Rostock unterwegs, als der Fahrer bemerkte, dass die Bremse seines Pkw nicht mehr funktionierte. Eigenen Angaben des Mannes zufolge zog dieser dann die Handbremse, woraufhin sein Auto ins Schleudern geriet und sich überschlug. Die beiden deutschen Insassen konnten sich eigenständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden anschließend mit leichten Verletzungen durch einen RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden betrug ca. 10.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell