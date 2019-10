Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Polizeiladen on Tour": Zwei kostenlose Beratungstermine in der Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen stehen am kommenden Dienstag, 15. Oktober 2019, an zwei Stellen in der Kasseler Innenstadt wieder für Fragen zu verschiedenen Themen wie Gewalt im öffentlichen Raum und Verkehrsprävention bereit. Der Polizeiladen in der Kasseler Wolfsschlucht ist mittlerweile seit 25 Jahren bestens bekannt und wird von vielen Menschen täglich mit kleinen und großen Fragen aufgesucht.

Unter dem Motto "Polizeiladen on Tour" werden die Polizisten der Beratungsstelle am Kasseler Königsplatz und auf dem Vorplatz der Alten Hauptpost kostenlos beraten und geben auch zu anderen Themen wie Einbruchschutz, Haustürgeschäfte oder Enkeltrick sinnvolle Tipps. Alle Fragen zur Prävention werden durch die Fachberater gerne beantwortet.

Sie finden den "Polizeiladen on Tour" am 15. Oktober 2019

1.) Von 13 bis 15 Uhr am Königsplatz, in der Nähe des City Point

2.) Von 16 bis 18 Uhr am Vorplatz der Alten Hauptpost in der Friedrich-Ebert-Straße 24

Das Team von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen lädt alle Interessierten herzlich ein und freut sich auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen erhalten sie auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/871810372.

