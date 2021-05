Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Waffe gefunden! Was nun?; Walsrode: Elektronische Systeme aus Fahrzeugen ausgebaut; Soltau: Katalysatoren entwendet; Schneverdingen: Spiegel abgefahren - Polizei sucht Verursacher

Heidekreis (ots)

11.05 / Waffe gefunden! Was nun?

Heidekreis: Immer wieder kommt es vor, dass zum Beispiel bei Auflösung eines Nachlasses eine Waffe und/oder Munition gefunden wird. Ob gut versteckt oder offen in einer Schublade sorgen solche Funde häufig für Erstaunen und stellen die Finder vor die Frage: Was jetzt tun? Die Polizei rät, die Waffenbehörde des Landkreises beziehungsweise die der Stadt Walsrode oder die Polizei über den Fund telefonisch in Kenntnis zu setzen. Auf keinen Fall sollten die Finder den gefundenen Gegenstand selber zur Polizei bringen. Das Transportieren und Führen von Waffen ist grundsätzlich erlaubnispflichtig. Hat man solch eine Erlaubnis nicht und bringt die Waffe guten Glaubens zur Polizei, muss man mit einer Anzeige rechnen. "Wir sind da in einer unschönen Lage", so Olaf Rothardt, Sprecher der Polizei im Heidekreis. "Auf der einen Seite nehmen wir solche Waffen gern entgegen, auf der anderen unterliegen wir dem Strafverfolgungszwang. Das heißt, wir müssen ein Verfahren einleiten, wenn wir von einer Tat Kenntnis erhalten. Die Finder, die etwas Gutes tun wollen, verstehen in diesem Fall die Welt nicht mehr". Um diese - insbesondere für den Finder - missliche Lage zu umgehen, rät die Polizei: Erst anrufen und klären, wie weiter zu verfahren ist.

11.05 / Elektronische Systeme aus Fahrzeugen ausgebaut

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte an drei verschiedenen Tatorten aus jeweils einem Pkw elektronische Geräte: Aus einem VW Caddy an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Navigationsgerät sowie am Sonnenblumenweg und an der Hibbinger Straße aus einem VW Golf beziehungsweise einem VW Sharan jeweils ein Infotainmentsystem. Die Geräte waren fest im Fahrzeug verbaut. Der Schaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt.

11.05 / Katalysatoren entwendet

Soltau: In der Zeit zwischen Freitag, 07.05. und Dienstag, 11.05.21 begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses an der Straße Am Westerfeld und entwendeten mittels Flex von sieben abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren. Der Schaden beträgt rund 1.400 Euro.

11.05 / Spiegel abgefahren - Polizei sucht Verursacher

Schneverdingen: Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der Bahnhofstraße in Schneverdingen. Unfallzeit: Dienstag, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr. Der Unbekannte hatte in Höhe Hausnummer 29, stadtauswärts, den Außenspiegel eines parkenden BMW beschädigt und dabei das eigene Spiegelgehäuse verloren. Der Verursacher sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

