Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anrempeltrick: Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Vermeintlich aus Versehen ist am Montag ein 81-Jähriger in einer Bank am Stiftsplatz von einem Unbekannten angerempelt worden. Der Senior wollte gerade Kontoauszüge abholen, als er von hinten angeschubst wurde. Der unbekannte Schubser entschuldigte sich freundlich und verschwand. Kurze Zeit später bemerkte der 81-Jährige, dass er Opfer eines Taschendiebs geworden ist. Sein Geldbeutel war weg. Der Dieb hatte sich mit der Beute aus dem Staub gemacht. Wegen des Taschendiebstahls hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell