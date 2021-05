Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Gegen Baum geprallt- Zwei Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber abtransportiert; Bad Fallingbostel: Unfall verursacht- Zeugen gesucht.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.18.05.2021 Nr. 1

17.05./Gegen Baum geprallt - Zwei Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Soltau: Zwei schwer und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Montag, gegen 13.50 Uhr, in Wolterdingen, Nach den Höllen, ereignete. Ein 45jähriger BMW-Fahrer verlor nach Durchfahren einer Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dann links von der Straße ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von anrückenden Feuerwehrkräfte aus Wolterdingen und Soltau befreit werden. Er sowie eine 48jährige Mitinsassin wurden mit schweren Verletzungen mittels angeforderter Rettungshubschrauber in Hamburger Krankenhäuser abtransportiert. Ein dritter 23jähriger Mitfahrer wurde mit leichten Verletzungen dem Heidekreisklinikum Soltau zugeführt. Der BMW wurde total beschädigt.

17.05./Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Bad Fallingbostel: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gestern Vormittag, zwischen 10:15 Uhr und 11:05 Uhr, in der Poststraße, im Vorbeifahren einen dort abgestellten schwarzen Peugeot 107. Der PKW wurde am hinteren linken Radkasten zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel, 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

