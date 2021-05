Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 12.05.2021; 21:25 Uhr

Am Mittwochabend, den 12.05.2021, kontrollierte eine Polizeistreife in der Hullerser Landstraße zwei Personen, die gemeinsam auf einem E-Scooter in Rtg. stadtauswärts fuhren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Personen minderjährig sind und mit einem nicht versicherten Roller unterwegs waren. Die Fahrt für die beiden Jugendlichen endete noch vor Ort. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Anschließend wurde beide von den Polizeibeamten nach Hause gefahren und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

