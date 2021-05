Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: EC-Karte gestohlen und Bargeld vom Konto abgehoben

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 28.04.2021, 14:30 - 16:00 Uhr

Bereits am Mittwoch, den 28.04.2021, wurde einem 84jährigen Einbecker, von einem bislang noch unbekannten Täter, die EC-Karte entwendet. Noch am selben Nachmittag hob der oder die Täter zunächst bei der Sparkasse Einbeck, mit der ebenfalls erlangten PIN, einen Geldbetrag in Höhe von 2000,- Euro von dessen Konto ab. Anschließend folgten mehrere kleine Einkäufe in diversen LIDL-Märkten im Bereich Einbeck, Dassel und Stadtoldendorf und gleichzeitige Bargeldauszahlungen von jeweils 200,-Euro von dort. Insgesamt ist dem Rentner bereits ein Schaden von ca. 3000,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Die EC-Karte wurde gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell