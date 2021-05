Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einkaufstasche vor der Haustür entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 14.05.2021, 21:10 Uhr

Am Freitagabend, den 14.05.2021, kam eine 59jährige Einbeckerin vom Einkaufen nach Hause in die Bachstraße. Hier stellte sie zunächst ihre Einkaufstaschen vor dem Mehrfamilienhaus ab, um ihr Fahrrad an der Rückseite des Hause zu verschließen. Als sie zum Hauseingang zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter eine von ihren vier Einkaufstaschen entwendet hatte. Hierdrin befanden sich diverse Süßigkeiten im Wert von ca. 17,-Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel.05561-949780 zu melden

