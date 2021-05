Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht- Polizei Northeim sucht beschädigtes Fahrzeug

Northeim (ots)

Northeim, Parkplatz Hinter Kapelle, Mittwoch, 05.05.2021, 17.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Mittwoch, 05.05.21, beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Ausparken einen neben ihr stehenden Pkw und meldete sich schließlich bei der Polizei in Einbeck.

Die 45-jährige Einbeckerin hatte ihren Pkw Mitsubishi auf dem Parkplatz am City Center in der Straße Hinter der Kapelle geparkt und beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Das 7. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell