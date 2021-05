Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kirchenorgel beschädigt

Uslar (ots)

BODENFELDE-WAHMBECK (zi.)

In der letzten Woche wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in der Kirche Wahmbeck einen großen Schaden an der Kirchenorgel angerichtet haben. An mindestens 10 Orgelpfeifen wurde das Blei eingedrückt, dadurch wurde die Orgel verstimmt. 2 Orgelpfeifen wurden entwendet. Da die Kirche tagsüber geöffnet ist, kann der Tatzeitraum nicht genau eingegrenzt werden, vermutliche Tatzeit ist aber von Anfang März bis Ostern 2021. Die über 300 Jahre alte Orgel muss nun aufwändig instandgesetzt werden. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 10.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, oder der Polizeistation Bodenfelde, Tel.: 05572/948520, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell