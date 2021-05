Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung "Raub auf Tankstelle" vom 7.5.2021: 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 7. Mai, hatte die Polizei nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Odenkirchener Straße einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft.

Der 16-Jährige war am Freitag mit einem Messer bewaffnet in eine Tankstelle gegangen und hatte dort eine Mitarbeiterin bedroht und von ihr die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse verlangt. Anschließend war er mit seiner Beute geflüchtet.

Polizeibeamte stellten den 16-Jährigen, der bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, wenig später im Rahmen der Fahndung und nahmen ihn vorläufig fest. Am Folgetag führten sie ihn einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren Raubes anordnete. (jn)

